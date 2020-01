Esporte Grêmio anuncia contratação do volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro Goiano de Bom Jesus de Goiás, jogador assina com a equipe gaúcha até dezembro de 2024

O Grêmio tem novo reforço para a temporada 2020. Nesta quarta-feira, no primeiro dia do ano, a diretoria do clube gaúcho anunciou a contratação do volante Lucas Silva. O jogador, com passagem marcante pelo Cruzeiro, estava sem clube e assinou contrato válido por quatro anos, até dezembro de 2024. Lucas Silva é a segunda contratação do Grêmio para 2020. Antes, o cl...