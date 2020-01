Esporte Grêmio anuncia contratação de Caio Henrique por empréstimo até o final do ano Jogador pertence ao Atlético de Madrid e estava emprestado ao Fluminense, na temporada de 2019

A diretoria do Grêmio anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Caio Henrique, que jogou no ano passado pelo Fluminense. Após uma longa negociação, o clube gaúcho confirmou que o jogador de 22 anos chega por empréstimo junto ao Atlético de Madrid, dono de seus direitos econômicos, até o final da temporada de 2020. Nas redes sociais, o Grêmio us...