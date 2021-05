Esporte Grêmio Anápolis x Vila Nova: final de histórias diversas Estreante em finais e clube empresa, Grêmio Anápolis recebe, no jogo de ida, o Vila Nova, que busca 16º título, mas teve última conquista em 2005. Início da decisão será no Jonas Duarte

A dualidade capital x interior terá mais um capítulo particular na final do Campeonato Goiano 2021, entre Grêmio Anápolis e Vila Nova. De um lado, um finalista interiorano, jovem e sem presença nas finais da elite. Na outra ponta, a tradição vilanovense. A bola vai rolar a partir das 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no primeiro de dois jogos da decisão. A v...