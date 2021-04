Esporte Grêmio Anápolis x Atlético-GO: Dragão inicia sequência de três jogos fora

O Atlético-GO defende a invencibilidade e os 100% de aproveitamento no Estadual diante do Grêmio Anápolis na noite desta quarta (7), às 21h30. Pela primeira vez neste ano, o time atleticano jogará em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. As duas equipes, as melhores do Grupo A, estão bem à frente dos concorrentes. O Dragão tem 18 pontos (seis vitórias) e está garantido ...