Esporte Grêmio Anápolis x Atlético-GO: Dragão começa defesa do bicampeonato Dragão abre Estadual contra equipe anapolina, em novo momento e com status de favorito. Clube rubro-negro tem base do time do ano passado

O Atlético iniciará o Campeonato Goiano num contexto bem distinto ao do jogo de estreia dele, ano passado, na competição. Um ano após, o Dragão chegará numa outra condição. Agora, é tratado como um dos favoritos à conquista do título, junto com o Goiás. Isso começará a ser posto à prova nesta quinta-feira (23), às 20h30, diante do Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, e...