Esporte Grêmio Anápolis x Atlético-GO: clubes abrem novo funil, o da semifinal Equipes iniciam semifinal de olho em metas para chegar à decisão

Atlético-GO e Grêmio Anápolis fazem a abertura da fase semifinal do Goianão 2021 no início da noite desta terça-feira (4), às 18 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. As duas equipes foram as melhores do Grupo A, na 1ª fase, e fizeram campanhas idênticas durante as quartas de final - uma vitória e um empate para cada lado. Como semifinalistas, ambos buscam a cla...