Esporte Grêmio Anápolis visita Crac e quer encaminhar classificação Equipe anapolina fez primeiro turno forte e se aproxima de uma das quatro vagas no Grupo A do Goianão

O Grêmio Anápolis é vice-líder do Grupo A do Estadual e tem uma das melhores campanhas do torneio, com 12 pontos.O clube empresa jogará em Catalão, neste domingo (4), às 15h30, diante do Crac, no Complexo Esportivo do Clube do Povo. Caso conquiste uma vitória sobre o Crac, assim como fez na quinta-feira (1º) - goleou o time catalano por 3 a 0, vai assegurar a...