Grêmio Anápolis vence o Iporá e avança à semifinal do Goianão

O Grêmio Anápolis venceu o Iporá, neste sábado (1º de maio) e conquistou classificação à semifinal do Campeonato Goiano. A vitória da Raposa por 2 a 1, no Jonas Duarte, contou com gols de Matheus Porto e Lucão, o volante Roger Goiano descontou para o Lobo Guará. Na ida, os times empataram sem gols, e os tentos da partida deste sábado saíram apenas no 2º tempo. Com o resultado,...