Esporte Grêmio Anápolis vence o Atlético-GO na abertura das semifinais do Goianão Dragão sofre a primeira derrota na temporada e precisa vencer o adversário por dois gols de diferença para avançar à final do Campeonato Goiano

O Grêmio Anápolis quebrou a invencibilidade e o favoritismo do Atlético-GO na noite desta terça-feira (4), no primerio jogo válido pela semifinal do Goianão 2021, em partida disputada no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. A jovem equipe do Grêmio segurou o Dragão quando foi atacada, mas fez o dever de casa num lance rápido puxado pelo lado direito. Lucão, artilheiro d...