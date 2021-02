Esporte Grêmio Anápolis vence Galo da Comarca. Itumbiara e Crac empatam Raposa vence por 3 a 1 o rival local. Depois da volta à 1ª Divisão, tricolor desperdiça pênalti nos acréscimos e empata jogo de estreia

No duelo entre os dois representantes de Anápolis no Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis bateu o Anápolis, neste domingo (28), no Estádio Jonas Duarte, por 3 a 1. Depois de garantir a permanência na 1ª Divisão na última rodada do Estadual anterior, a Raposa começa bem a edição 2021. O Galo, que caiu nas quartas de final no Goianão 2020, teve o pior resultado de uma e...