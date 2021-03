Esporte Grêmio Anápolis vence a Jataiense e segue 100% Matheus Porto fez o gol do triunfo do tipo anapolino no Estádio Antônio Accioly

O Grêmio Anápolis venceu a Jataiense nesta quinta-feira (3), por 1 a 0, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano 2021. A Raposa anapolina bateu a Raposa do Sudoeste com gol de Matheus Porto. O duelo foi válido pela 2ª rodada do Estadual e foi disputado no Estádio Antônio Accioly, por falta da ausência de dois laudos do Arapucão, que será a casa do time de ...