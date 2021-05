Esporte Grêmio Anápolis tenta liberar atletas emprestados pelo Vila Nova Clube tem quatro emprestados pelo Tigre e vai negociar liberação ou redução de multa para escalar os jogadores

O Grêmio Anápolis tem um entrave contratual para resolver antes da decisão do título diante do Vila Nova, a partir deste domingo (16), quando as duas equipes disputam o primeiro jogo da final no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O Grêmio tem no elenco quatro jogadores cedidos pelo clube da capital por empréstimo: Igor Milioransa (lateral esquerdo), Luizão (zagueiro), M...