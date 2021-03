Esporte Grêmio Anápolis ganha do Itumbiara e segue 100% no Goianão

O Grêmio Anápolis manteve os 100% de aproveitamento ao vencer a terceira partida em três jogos no Campeonato Goiano. Neste domingo (7), bateu o Itumbiara, fora de casa, no Estádio JK, em Itumbiara, por 1 a 0 e lidera o Grupo A do Estadual com 9 pontos. Saiba mais: veja a tabela e a classificação do Goianão Neto, de cabeça, marcou o gol da vitória do Grêmio Anáp...