Esporte Grêmio Anápolis elimina Atlético-GO nos pênaltis e decide Goianão com o Vila Nova Final é inédita no Campeonato Goiano. Equipe anapolina eliminou o atual bicampeão goiano em decisão que teve 26 cobranças de penalidades

A final do Campeonato Goiano, que será inédita, terá Vila Nova e Grêmio Anápolis disputando o título estadual. O time anapolino faz história no Goianão ao eliminar, nos pênaltis, o Atlético-GO, atual bicampeão da competição e que não terá a chance de buscar o inédito tricampeonato em 2021. O Dragão venceu o jogo de volta da semifinal por 2 a 1, neste domingo (9), no A...