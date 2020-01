Esporte Grêmio Anápolis divulga valores de ingressos para jogos do Goianão Raposa cobrará de R$ 10 a R$ 40 nas partidas que disputará como mandante no Campeonato Goiano, mas com valores diferentes conforme adversário

A direção do Grêmio Anápolis divulgou nesta quarta-feira (15) os valores de ingressos de jogos do clube como mandante no Campeonato Goiano. Em confrontos contra Iporá, Aparecidense e Goianésia os bilhetes, apenas do setor das cadeiras, serão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Para os confrontos contra Atlético-GO, Vila Nova e Anapolina, os valores dos ingressos s...