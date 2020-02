Esporte Grêmio Anápolis demite treinador. Estadual tem cinco demissões Com 7 pontos, o time de Anápolis tem duas vitórias, um empate e duas derrotas no Goianão

Em 5º lugar no Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis demitiu o técnico Márcio Nunes, neste domingo (9), um dia após o empate com o Iporá por 2 a 2. Toda a comissão técnica deixa o clube. Com 7 pontos, o Grêmio Anápolis tem duas vitórias, um empate e duas derrotas no Goianão. É a quinta demissão de treinador no Campeonato Goiano após cinco rodadas. A primeira ...