Esporte Grêmio Anápolis confirma favoritismo e bate Itumbiara Em Anápolis, Raposa derrota o Gigante, por 2 a 0, e se consolida como segunda melhor campanha no Campeonato Goiano

Dono da segunda melhor campanha do Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis confirmou o favoritismo e derrotou o Itumbiara, por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (13), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela 3ª rodada do 2º turno. Com a vitória, a quinta em oito jogos, o Grêmio Anápolis se consolida na vice-liderança do Grupo A do Campeonato Goiano, com 17 pontos...