Esporte Grêmio Anápolis bate Anapolina e confirma permanência na elite Raposa vence a Xata em duelo anapolino, segue na 1ª Divisão do Campeonato Goiano, mas não avança às quartas de final

No duelo anapolino disputado no Estádio Jonas Duarte, na tarde desta quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Goiano 2020, o Grêmio Anápolis se deu bem ao derrotar a Anapolina, por 2 a 1, e escapar do rebaixamento à Divisão de Acesso. O Grêmio Anápolis entrou em campo ameaçado de rebaixamento e com chances de classificação às quartas de final. A Raposa tinha ...