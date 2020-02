Esporte Grêmio Anápolis anuncia contratação de novo técnico Edson Silva, de 42 anos, assume a Raposa após a demissão de Márcio Nunes. Treinador será apresentado nesta quarta-feira (12) ao elenco do time anapolino

O Grêmio Anápolis oficializou nesta terça-feira (11) a contratação do técnico Edson Silva, que assume o clube após a demissão de Márcio Nunes que deixou a equipe depois do empate com o Iporá. O treinador de 42 anos já está em Anápolis e será apresentado ao elenco na quarta-feira (12). Como técnico, Edson Silva comandou cinco equipes: Pesqueira/PE, Ypiranga/P...