Esporte Grêmio acerta contratação de Vagner Mancini, que assinará até o fim de 2022

O Grêmio acertou a contratação do técnico Vagner Mancini, nesta quinta-feira (14). O comandante chegará acompanhado de três profissionais e assinará contrato com o clube tricolor até o fim de 2022. Mancini deixará o América-MG, onde fez parte da campanha que afastou o time da zona de rebaixamento. No Grêmio, o objetivo será o mesmo, livrar a equipe gaúcha da que...