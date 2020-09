Esporte Grêmio acerta com Palmeiras a contratação do lateral Diogo Barbosa Jogador assinará por três temporadas com a equipe tricolor, após equipe gaúcha desembolsar R$ 10 milhões por 25% dos direitos do atleta

Antes de negociar Diogo Barbosa com o Grêmio, o Palmeiras acertou no começo da temporada a aquisição de mais 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo - o clube já tinha os outros 50%. Agora, vendeu 25% ao Tricolor por R$ 10 milhões, mas já deixou definido por contrato gatilhos para que a equipe gaúcha adquira outros 25% nas próximas duas temporadas. Os clubes...