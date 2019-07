Esporte Grêmio é absolvido no STJD em processo por injúria racial em jogo contra o Flu Em primeira instância, o Grêmio havia sido condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil por ocasião de uma suposta ofensa (infração ao artigo 243-D) de uma torcedora ao atleta do time carioca

Por 5 votos a 2, o Grêmio foi absolvido da acusação por suposta injúria racial contra o atacante Yony González, do Fluminense. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento de recurso do clube gaúcho realizado nesta segunda-feira, no Rio, considerou que houve insuficiência de provas na acusação. Em primeira instância, o Grêmio havia sido ...