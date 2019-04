Esporte GP do Brasil de F-1 admite contato com o Rio, mas prevê renovar com São Paulo O Rio vê como oportunidade sediar a prova a partir de 2021, já que a prefeitura de São Paulo tem contrato com a categoria para realização do GP até 2020

A empresa promotora do GP do Brasil de Fórmula 1, a Interpub, afirmou nesta sexta-feira (26) que o comando da categoria fez contatos recentemente com outras cidades do País para avaliar um novo local para a prova. Como São Paulo só tem acordo para receber a corrida no autódromo de Interlagos até 2020, os organizadores contam que houve conversas com o Rio de Janeiro. N...