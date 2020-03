A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os organizadores do Mundial de Fórmula 1 chegaram a um acordo para cancelar por causa da pandemia de coronavírus o GP da Austrália, no Circuito Albert Park, em Melbourne, que seria disputado neste domingo e iria inaugurar o calendário de 2020 de competições da categoria.

Na quinta-feira, a McLaren já tinha anunciado sua desistência de disputar o GP da Austrália. A escuderia inglesa tomou a decisão após ter um dos funcionários diagnosticado com o novo coronavírus e colocado em isolamento. Após esse episódio, a FIA convocou uma reunião com os outros nove diretores de equipe.

"Essas discussões concluíram com a opinião da maioria das scuderias de que a prova não deveria ser realizada. A FIA e a Fórmula 1, com total apoio da organização do Grande Prêmio da Austrália, tomaram a decisão de cancelar todas as atividades da F-1 para esse GP. Sabemos que é uma notícia decepcionante para os milhares de fãs e para aqueles que compraram ingressos, que serão reembolsados", disse a entidade.