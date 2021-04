Esporte Governo planeja vacinação de atletas e credenciados para Olimpíada com ajuda do COI As doses serão fornecidas ao governo federal pelo COI, que receberá doações do Comitê Olímpico da China

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) negocia com o governo federal os detalhes de como deverá funcionar a vacinação para atletas, demais membros da delegação e jornalistas credenciados para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em Tóquio. O início da Olimpíada do Japão está marcado para 23 de julho. A imunização da delegação brasileira foi revelada pelo Painel na sexta-...