O governo brasileiro decidiu que vai disponibilizar vacinas para todos os atletas olímpicos e paraolímpicos que vão para os Jogos de Tóquio, em julho deste ano.

O Comitê Olímpico do Brasil vai mandar ao Ministério da Defesa os nomes que devem integrar a comitiva para o Japão. Integrantes das comissões técnicas e colaboradores também devem ser imunizados. A lista deve ter cerca de 2.000 pessoas.

No mês passado, as Forças Armadas já tinham incluído os atletas militares no plano de prioridade.

Ainda não há informação exata das datas de vacinação.

Auxiliares do Ministério da Defesa confirmaram a informação e disseram que o COB é que vai bater o martelo sobre quem receberá os imunizantes.

O Japão decretou nesta sexta-feira (23) estado de emergência, mas diz ser possível garantir uma Olimpíada segura.

Os Jogos foram adiados de 2020 para 2021 por causa da pandemia do coronavírus.