Esporte Governo do Rio autoriza volta do futebol sem torcida a partir deste sábado Eventos esportivos de alto rendimento passam a ser autorizados, desde que realizados sem público e respeitando protocolos de higienização. As partidas de futebol, portanto, terão portões fechados

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), publicou decreto que flexibiliza as regras de isolamento no Estado, permitindo, a partir deste sábado, a reabertura de bares, restaurantes e shoppings centers, e o retorno dos jogos de futebol. O decreto com as novas regras foi publicado em edição extra do Diário Oficial e divulgado no final da noite desta sexta...