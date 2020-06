Esporte Governo do Rio aprova protocolo médico e votação vai definir retorno do Carioca Taça Rio, o 2º turno do Campeonato Carioca, foi paralisada em março, na 3ª rodada. Restam dois jogos para definir os classificados para as semifinais.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro aprovou, nesta sexta-feira, o protocolo médico proposto pelos clubes da 1ª Divisão do Campeonato Carioca. Após análises dos números de casos e mortes da Covid-19 no estado, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) irá marcar nos próximos dias uma nova reunião para votação da data de retorno do torneio. Os treino...