Esporte Governo deve liberar times do Paulistão para fazerem testes físicos FPF disse em nota que recebeu a liberação com "grande satisfação". Alguns dias atrás, porém, a entidade manifestou "estranheza" com apenas a liberação para volta aos treinos a partir de 1º de julho

A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou nesta sexta-feira (19) que recebeu a autorização do governo de São Paulo para que os times do Campeonato Paulista iniciem na próxima segunda-feira (22) os testes clínicos, físicos e fisiológicos individualizados para a volta das competições após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus. O período de 22 até 3...