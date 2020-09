Esporte Governo decreta autorização de público nos estádios do Rio de Janeiro Para embasar a liberação, o decreto cita o retorno do público nos estádios em países como Rússia, Dinamarca e Suíça

Em edição extra do Diário Oficial, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), decretou, nesta quinta-feira (24), a autorização de 30% do público nos estádios de futebol do estado. A medida, porém, vale somente para municípios com a bandeira amarela ou verde, ou seja, que representam menor risco de contágio do coronavírus. Há a exigência de que...