Após as secretarias estadual e municipal de Saúde negarem, nas últimas semanas, a possibilidade de volta aos treinos para os clubes goianos, o governador Ronaldo Caiado reforçou, nesta terça-feira (12), em entrevista à Rádio Sagres, que o governo não vai liberar o retorno das equipes às atividades.

"Nada será flexibilizado. Pelo contrário, nós teremos medidas muito mais restritivas. Não existe nenhuma flexibilização previstas para as próximas duas semanas", disse o governador.

Nas duas últimas semanas, os clubes fizeram visita ao Paço para explicar ao prefeito Iris Rezende e à secretária de Saúde, Fátima Mrue, os planos de volta aos treinos. A FGF enviou à Secretaria de Estado de Saúde de Goiás um ofício solicitando a volta às atividades das equipes. As respostas foram negativas.

O Campeonato Goiano foi suspenso no dia 17 de março e paralisado a duas rodadas do fim da 1ª fase. Em seguidas, todos os clubes suspenderam atividades. Atlético-GO e Goiás já elaboraram planos para voltar aos treinos durante a pandemia do novo coronavírus, com restrições de funcionamento de áreas como vestiários, refeitórios, lavanderia e academias e regras como treinos individuais e sem contato físico.