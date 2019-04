Esporte Governo coloca general Décio dos Santos Brasil para assumir secretaria do Esporte

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, escolheu o general Décio dos Santos Brasil para substituir o general Marco Aurélio Costa Vieira no cargo de secretário especial do Esporte, área que está sob o guarda-chuva do Ministério da Cidadania. A nomeação de Décio dos Santos Brasil deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias. A demissão de Mar...