Esporte Governo britânico negocia retorno das competições com entidades esportivas A Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, teve seus últimos jogos disputados em 9 de março e faz planos de tentar recomeçar a partir de 8 de junho

O governo britânico intensificou o planejamento com entidades esportivas a respeito da retomada dos eventos assim que as medidas de isolamento social, impostas em razão do novo coronavírus, começarem a ser relaxadas no país. Médicos do governo estão envolvidos nas conversas sobre logística e procedimentos de saúde necessários para permitir que as competições esportivas s...