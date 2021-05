Esporte Governo Bolsonaro não confirma Copa América e estabelece condições, incluindo atletas vacinados Ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, afirmou na noite desta segunda-feira (31) que a realização da Copa América no Brasil ainda não está definida

O ministro Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) afirmou na noite desta segunda-feira (31) que a realização da Copa América no Brasil ainda não está definida, mas disse que o evento, caso ocorra no país, seguirá protocolos sanitários como a vacinação de atletas e comitivas. "Não tem nada certo. Estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso s...