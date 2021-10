Esporte Governo baiano libera público nos estádios, e Série A passa a ter todas as torcidas O reencontro do Bahia com sua torcida ocorrerá na próxima terça (12), contra o Palmeiras, na Fonte Nova

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta sexta-feira (8) a autorização para o retorno do público aos estádios de futebol do estado. Em um primeiro momento, a liberação será para 30% da capacidade das arenas. Dessa maneira, o Campeonato Brasileiro passa a contar com torcedores de todos os 20 times da primeira divisão. Faltava só o Bahia. Os outros 19 já ...