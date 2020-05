Esporte Governo autoriza retomada do Campeonato Espanhol a partir do dia 8 de junho A decisão de retomar a competição em junho foi influenciada pelo progresso da Espanha no combate à covid-19, de modo que o número de casos e mortes vem caindo no país europeu

O Campeonato Espanhol já tem data definida de retorno: a partir de 8 de junho, conforme anunciou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O torneio está paralisado há mais de dois meses, desde o dia 12 de março, em razão da pandemia do novo coronavírus. "Com o aval do Conselho Superior de Esportes, o governo da Espanha e o Ministério da Saúde deram luz verde a...