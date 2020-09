Esporte Governador interino do RJ prorroga restrições e adia plano de retorno de torcidas Castro mantém, até o dia 6 de outubro, a suspensão da "realização de eventos com a presença de público, tais como evento desportivo, show, comício e passeata"

O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), prorrogou nesta sexta-feira (18) as medidas de isolamento social no estado. A decisão afeta os planos do prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), em liberar o acesso de torcedores nos estádios da cidade. Em edição extra do Diário Oficial divulgada pelo governo estadual neste sábado (19), ...