Esporte Governador e prefeito do Rio jantam com diretora da F-1 para promover autódromo Durante jantar no Rio, a conversa teve como intuito reforçar o esforço das autoridades locais em levar o GP do Brasil para a capital fluminense nos próximos anos

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, se reuniram na noite da última quinta-feira com a diretora de promoções e eventos da Fórmula 1, Chloe Targett-Adams. Durante jantar no Rio, a conversa teve como intuito reforçar o esforço das autoridades locais em levar o GP do Brasil para a capital fluminense nos próximos anos. ...