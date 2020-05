Esporte Governador do RS nega proibição de treinamentos de Grêmio e Inter Em entrevista, Eduardo Leite disse que clubes podem manter atividades

Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã de hoje (11), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que não há proibição de treinamentos de clubes esportivos no Decreto 55.240, publicado ontem (10) no Diário Oficial. O decreto estabeleceu o distanciamento controlado em todo o estado, com o objetivo de combater a disseminação do novo coronavírus (...