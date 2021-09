Esporte Governador de São Paulo anuncia volta da torcida aos estádios em outubro Até o dia 14 de outubro, os estádios poderão receber até 30% da sua capacidade de público. Na sequência, o limite será de 50%. A partir de 1º de novembro, a liberação será de 100%

Após pedido dos cincos times paulistas que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A e da Federação Paulista de Futebol (FPF), o comitê científico do estado deu o aval, na noite desta quinta (23), para a volta do público aos estádios de futebol a partir do dia 4 de outubro. A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) em sua conta no Twitter, às 22h24. Até o dia ...