Governador de Nova York dá sinal verde para a realização do US Open sem torcida

O US Open recebeu nesta terça-feira (16) o sinal verde das autoridades para a sua realização em 2020. A liberação partiu de Andrew Cuomo, governador de Nova York, em seu relatório diário sobre a crise da covid-19 no estado, no qual assegura a realização da competição na data marcada, entre 31 de agosto e 13 de setembro, mas sem a presença de torcedores. O aval do gov...