Esporte Governador articula futebol no DF e planeja receber final da Sul-Americana Mané Garrincha receberá quatro jogos: Palmeiras x Flamengo, pela Supercopa do Brasil (em 11 de abril); Santos x San Lorenzo, pela Libertadores (13); Palmeiras x Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana (14); e Flamengo x Vasco, pelo Campeonato Carioca (15)

O Distrito Federal se transformou na principal alternativa para clubes brasileiros no ápice da pandemia da Covid-19. Neste mês, Taguatinga recebeu uma partida da Copa do Nordeste. Dos dias 11 a 15, Brasília será sede da Supercopa do Brasil, um clássico válido pelo Campeonato Carioca e dois confrontos continentais. A articulação para realizar os jogos foi feita pelo g...