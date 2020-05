Esporte Goleiros em alerta: os efeitos do isolamento Volta do futebol na Alemanha mostrou dificuldades técnicas dos goleiros após mais de dois meses de paralisação. No Brasil, jogadores da posição e prepradores preveem problemas e tentam minimizá-los

Posicionamento, impulsão e agilidade são aspectos aperfeiçoados em treinos com bola, o que não ocorre com todos os arqueiros durante a paralisação do futebol. O retorno do futebol na Alemanha, no dia 16 deste mês, mostrou que os goleiros vão ser prejudicados com a suspensão de treinos e jogos. “O goleiro perde muito quando não trabalha com bola”, resumiu o preparador de...