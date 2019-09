Esporte Goleiros brasileiros disputam título de melhor do mundo da Fifa Confira os finalistas da premiação do melhores do futebol da temporada 2018/2019

A Fifa divulgou nesta segunda-feira,2, os finalistas para o prêmio The Best, que coroa os melhores da temporada 2018/2019 no futebol mundial. Na festa que será realizada no próximo dia 23 em Milão, na Itália, os maiores protagonistas, que concorrem ao título de melhor jogador, serão o argentino Lionel Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, a...