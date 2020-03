Esporte Goleiro Tadeu recebe apoio do Goiás e do grupo de jogadores Goleiro enfrenta problema de saúde da filha Isabela, de sete meses, e ganha conforto do time na volta a Goiânia

De volta a Goiânia, o goleiro Tadeu reencontrou a sua filha Isabela na tarde de ontem. Com apenas sete meses, a bebê está internada, em um hospital, tratando uma meningite viral.“É um termo assustador no primeiro momento, mas é mais fácil de ser tratada do que a (meningite) bacteriana. A Isabela segue internada, mas a resposta dela está sendo boa e está progredindo ...