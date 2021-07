Esporte Goleiro salva Grêmio, e Gre-Nal da volta de Felipão termina empatado Luiz Felipe Scolari, depois de comandar só um treino, ficou à beira do gramado na busca por reabilitação no Brasileirão

No jogo do pior ataque contra a segunda defesa mais vazada, deu 0 a 0. Neste sábado (10), Grêmio e Internacional fizeram um clássico que confirmou a má fase de ambos. O Gre-Nal 433, na Arena do Grêmio, teve poucas chances de gol e quando surgiu a oportunidade mais clara, o goleiro Gabriel Chapecó brilhou em favor dos gremistas. O jogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato B...