Esporte Goleiro remanescente da última temporada afirma ver mudança no Vila Nova Clériston se reapresentou no clube nesta quinta-feira (2). Jogador atuou em apenas um jogo em 2019 e espera ter mais oportunidades neste ano

Clériston é o único jogador da temporada passada disponível no Vila Nova, já que Alan Mineiro está em processo de recuperação de cirurgia. O goleiro se reapresentou, nesta quinta-feira (2), para iniciar a pré-temporada e afirmou ver diferença no clube. “A gente já nota diferença no clube ao chegar. Muitas coisas estão mudando. Estrutura, coisas que eu não conhec...