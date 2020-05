Esporte 'Goleiro perde a referência', diz Taffarel sobre período de inatividade Preparador da seleção brasileira fala sobre as perdas dos jogadores da posição durante longo tempo de pausa

Depois de conquistar o título da Copa do Mundo de 1994 com o Brasil, o herói do tetracampeonato, o goleiro Taffarel, ficou meses sem atuar antes de acertar com o Atlético-MG. Segundo o, hoje, preparador de goleiros da seleção brasileira, ele realizou, na época, poucos treinos específicos, mas encontrou motivação para recuperar o ritmo na calorosa recepção da torcida mine...