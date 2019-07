Esporte Goleiro Neto é apresentado como reforço do Barça; Bartomeu despista sobre Neymar Neto foi contratado por 26 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) e o valor da transação poderá ser acrescido em 9 milhões de euros de acordo com as metas alcançadas pelo jogador e pelo time

Confirmado no mês passado como reforço do Barcelona após ser contratado junto ao Valencia, o goleiro brasileiro Neto foi oficialmente apresentado como novo jogador do time espanhol nesta terça-feira, no estádio Camp Nou, onde festejou a sua transferência para o clube com o qual assinou um contrato de quatro temporadas. O atleta de 29 anos ressaltou que está "orgul...