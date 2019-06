Esporte Goleiro Márcio aposenta as luvas e já projeta o futuro Márcio se destacou no futebol goiano pelo Atlético e defendeu Goiás e Goiânia

Márcio decidiu guardar as luvas, instrumento de trabalho de uma carreira que ele iniciou aos 15 anos, como goleiro. Agora, será chamado de “ex” na posição, mas tem futebol no sangue. Não vai abandoná-lo. “Estou aberto a ouvir propostas”, repetiu, algumas vezes, o ex-goleiro, que passou por Atlético, Goiás, Goiânia e clubes do Nordeste (Bahia, Fortaleza), entre outros. S...